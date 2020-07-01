Тюменская область заключила соглашения с Россельхозбанком, "Дамате" и "ТюменьАгро"

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Три соглашения, направленных на развитие регионального агропромышленного комплекса, подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 29 июля.

Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и АО "Россельхозбанк" касается развития системы кредитования и банковского обслуживания, разработки инвестиционных программ, создания индустриальных и технологических парков и территорий опережающего социально-экономического развития. Вместе с главой региона его подписал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Трехстороннее соглашение о создании в регионе племенного репродуктора индейки на 12 млн яиц в год и племенной овцеводческой фермы на 4 тыс. маток подписали Александр Моор, Борис Листов и председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев. В результате реализации этих проектов в Тюменской области будет создано около 300 рабочих мест.

"Подписание этих соглашений - отражение характера нашего взаимодействия с Тюменской областью. В экономику региона за 14 лет направлено более 73 миллиардов рублей. Сегодня мы закрепили стратегические направления сотрудничества", - отметил Борис Листов.

Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству четвертого этапа тепличного комбината "ТюменьАгро" подписали Александр Моор и генеральный директор компании "Технологии тепличного роста" Сергей Рукин.

Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить 14 тыс. тонн овощей в год. Это позволит удовлетворить потребности всей большой Тюменской области в свежих овощах и зелени.

По мнению губернатора, подписанные соглашения позволяют эффективно развивать отношения с давними партнерами региона - Россельхозбанком, компанией "Дамате" и предприятием "ТюменьАгро". В результате в Тюменской области реализуются многомиллиардные высокотехнологичные инвестиционные проекты.

"Два из них связаны с развитием генетики в сельском хозяйстве. Это совершенно новая для нас сфера, но мы надеемся выйти в лидеры. Реализация в регионе крупных инвестпроектов - это всегда хороший сигнал для других компаний о том, что в Тюменской области можно делать бизнес в такой сложной, но очень эффективной сфере, как сельское хозяйство. Мы стремимся не только развивать местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, ведь российский агропромышленный комплекс стабильно растет год от года. Он является одним из локомотивов развития отечественной экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко