Пенсионерка отдала мошенникам триста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожилая тюменка попалась на уловки телефонного мошенника. После разговора с лжебанкиром 77-летняя пенсионерка потеряла 300 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Как установила полиция, мошенник представился сотрудником банка и сообщил пожилой женщине, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета. Для защиты сбережений злоумышленник предложил пенсионерке перевести средства на указанный им счет.

Потерпевшая выполнила указания звонившего и перевела сбережения через банкомат. Позже она осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.