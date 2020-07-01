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Пенсионерка отдала мошенникам триста тысяч рублей

Происшествия, 10:02 30 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожилая тюменка попалась на уловки телефонного мошенника. После разговора с лжебанкиром 77-летняя пенсионерка потеряла 300 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Как установила полиция, мошенник представился сотрудником банка и сообщил пожилой женщине, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета. Для защиты сбережений злоумышленник предложил пенсионерке перевести средства на указанный им счет.

Потерпевшая выполнила указания звонившего и перевела сбережения через банкомат. Позже она осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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