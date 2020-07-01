Проекты пяти учителей Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры Заводоуковской средней школы №1 Людмила Калинина стала обладателем Гран-при первого этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" в Тобольской митрополии.

Проект Людмилы Калининой - программа курса внеурочной деятельности "Как вера Русь хранит" - получил высокую оценку экспертов. Всего по результатам первого этапа отмечены пять работ учителей Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Победителями в номинации "За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения" признаны: учитель начальных классов с. Ивановка, Ялуторовского района Надежда Пунегова с работой "Организация духовно-нравственного воспитания школьников через работу творческой лаборатории "Родной край".

Четверо педагогов Тюменского духовного училища отмечены за проект "Организация духовно-нравственного воспитания в частном учреждении дополнительного образования "Тюменское духовное училище"

В этой же номинации оценена работа "Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения" учителя ИЗО Абатской школы №1 Людмила Тимофеевой.

В номинации "Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи": победу празднуют преподаватели Тюменского президентского кадетского училища - Мария Колоскова и Юлия Цанко за программу духовно-нравственного и патриотического воспитании "Храмы воинской славы".

Награждение победителей пройдет на Филофеевских образовательных чтениях в октябре 2020 года.