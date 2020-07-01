  • 31 июля 202031.07.2020пятница
  • USD73,3633
    EUR86,2532
  • В Тюмени 25..27 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская студентка трудится в составе Всероссийского студенческого медотряда

Общество, 08:34 31 июля 2020

ВСМО "Академия" ВКонтакте | Фото: ВСМО "Академия" ВКонтакте

Комиссар студенческого медицинского отряда "Медик" Илфира Абубякирова трудится в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда "Академия" на базе Государственной Новосибирской областной клинической больницы и Городской клинической больницы №1.

Участниками отряда стали 150 бойцов из 11 регионов страны, сообщает Тюменское региональное отделение молодежной общероссийской организации "Российские студенческие отряды".

Трудовую вахту студенты несут наравне со штатными медиками. До конца августа они будут совершенствовать профессиональные навыки. Близкое знакомство со многими узкими специальностями – один из бонусов практики, считает Илфира Абубякирова, которая перешла на четвертый курс лечебного факультета ТюмГМУ.

"Мне очень нравятся нейрохирургия и неврология, потому что это еще не до конца изученные специальности, хотелось бы внести свой вклад в их развитие. Я вчера присутствовала на операции, которая была связана с отслойкой сетчатки. Это непростая манипуляция, и видела, как хирурги спокойно справляются с этой задачей", - рассказала девушка журналистам телеканала "Первый" и "Россия 1".

В составе ВСМО "Академия" также трудятся студенты Тюменского государственного медицинского университета – бойцы СМО "Медик" и "Грифон" Лиза Кузнецова, Анастасия Леонова, Ангелина Мельникова и Луиза Роор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , студенческие отряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 31.07.2020В Тюменской области 78 тысячам работающим пенсионерам повысят пенсии с 1 августа
09:16 31.07.2020Ялуторовская мастерица научит технике урало-сибирской росписи
09:05 31.07.2020На Всероссийский конкурс волонтеров культуры поступило 336 заявок
08:56 31.07.2020Отборочные соревнования чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут онлайн