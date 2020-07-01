Тюменская студентка трудится в составе Всероссийского студенческого медотряда

| Фото: ВСМО "Академия" ВКонтакте | Фото: ВСМО "Академия" ВКонтакте

Комиссар студенческого медицинского отряда "Медик" Илфира Абубякирова трудится в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда "Академия" на базе Государственной Новосибирской областной клинической больницы и Городской клинической больницы №1.

Участниками отряда стали 150 бойцов из 11 регионов страны, сообщает Тюменское региональное отделение молодежной общероссийской организации "Российские студенческие отряды".

Трудовую вахту студенты несут наравне со штатными медиками. До конца августа они будут совершенствовать профессиональные навыки. Близкое знакомство со многими узкими специальностями – один из бонусов практики, считает Илфира Абубякирова, которая перешла на четвертый курс лечебного факультета ТюмГМУ.

"Мне очень нравятся нейрохирургия и неврология, потому что это еще не до конца изученные специальности, хотелось бы внести свой вклад в их развитие. Я вчера присутствовала на операции, которая была связана с отслойкой сетчатки. Это непростая манипуляция, и видела, как хирурги спокойно справляются с этой задачей", - рассказала девушка журналистам телеканала "Первый" и "Россия 1".

В составе ВСМО "Академия" также трудятся студенты Тюменского государственного медицинского университета – бойцы СМО "Медик" и "Грифон" Лиза Кузнецова, Анастасия Леонова, Ангелина Мельникова и Луиза Роор.