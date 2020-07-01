Упавшего с высоты третьего этажа в поселке Боровский ребенка госпитализировали

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Маленького ребенка, упавшего с высоты третьего этажа в пос. Боровский 29 июля, госпитализировали. С ушибом мозга средней степени тяжести его положили в профильное отделение стационара.

Как рассказала сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая, вызов на станцию скорой помощи поступил в 19 часов 31 минут. На место происшествия бригада медиков прибыла в 19 часов 38 минут.

Пострадавшего доставили в ОКБ №2. Там ребенка осмотрела мультидисциплинарная бригада медиков. "Ему выполнили необходимые диагностические исследования. Ребенок госпитализирован с ушибом мозга средней степени тяжести в профильное отделение стационара", – рассказала Анастасия Дембицкая.

Как добавляет заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инна Пахомова