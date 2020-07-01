В Тюменской области инвалиды осваивают новые специальности

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Трудовая занятость инвалидов в Тюменской области находится на особом контроле у органов власти, местного самоуправления и общественников. Об этом сообщил депутат Тюменской облдумы, региональный координатор проекта "Единой России" "Доступная среда" Владимир Столяров, сообщает пресс-служба облдумы.

По его словам, актуальные вопросы обсуждаются в рамках проекта партии "Единая Россия" "Доступная среда". Среди важнейших – помощь в получении профессии.

Законодатель напомнил, что создание системы интеграции инвалидов началось в регионе давно. Так, в 2017 году на базе Тюменского государственного университета создан ресурсный учебно-методический центр по обучению граждан с ограниченными возможностями здоровья. Во всех образовательных учреждениях есть структуры по профориентации и содействию в трудоустройстве выпускников.

Депутат рассказал, что только в 2019 году при содействии областного департамента социального развития 1 тыс. 483 человека с инвалидностью получили различные специальности. Основные профессии: парикмахер, обувщик, продавец, флорист, оператор котельных, кондитер, портной, делопроизводитель, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, плотник. Появились и новые квалификации: младший воспитатель, визажист, секретарь руководителя, специалист по социальной работе.

По словам Владимира Столярова, ежегодно органами службы занятости населения обеспечивается занятость более 76% инвалидов, которые обращаются за содействием.