В Тобольске запустили приложение для контроля профилактики COVID-19 в автобусах

| Фото: Тобольске ПАТП | Фото: Тобольске ПАТП

Тобольское ПАТП присоединилось к участию в проекте "Помоги остановить COVID-19", сообщает администрация Тобольска.

В салонах автобусов появились стикеры с QR-кодами, при сканировании которых пассажиры с помощью мобильного приложения могут сообщить о несоблюдении правил профилактики коронавируса в общественном транспорте.

Режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 16 августа 2020 года. Жители региона должны тщательно соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Не допускается нахождение в общественном транспорте пассажиров без надетых санитарно-гигиенических масок. Граждане старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания должны соблюдать режим самоизоляции.