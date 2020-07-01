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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске запустили приложение для контроля профилактики COVID-19 в автобусах

Общество, 16:05 30 июля 2020

Тобольске ПАТП | Фото: Тобольске ПАТП

Тобольское ПАТП присоединилось к участию в проекте "Помоги остановить COVID-19", сообщает администрация Тобольска.

В салонах автобусов появились стикеры с QR-кодами, при сканировании которых пассажиры с помощью мобильного приложения могут сообщить о несоблюдении правил профилактики коронавируса в общественном транспорте.

Режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 16 августа 2020 года. Жители региона должны тщательно соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Не допускается нахождение в общественном транспорте пассажиров без надетых санитарно-гигиенических масок. Граждане старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания должны соблюдать режим самоизоляции.

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# Тобольск , Тобольское ПАТП

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