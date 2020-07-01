В Викуловском районе проверили школьные автобусы

Фото администрации Викуловского района Фото администрации Викуловского района

Школьный транспорт проверили сотрудники Ишимского ГИБДД в Викуловском районе перед началом учебного года.

Цель мероприятия - повысить безопасность детей во время школьных перевозок.

Осмотр проходил на территории первой викуловской школы. Специалисты осмотрели техническое состояние автобусов, исправность тормозной системы, световых приборов, износ шин, ремни безопасности, тахографы, работу системы ГЛОНАСС. Существенных замечаний не выявлено, все автобусы приняты комиссией.

Всего, по данным отдела образования администрации Викуловского района, на подвозе школьников задействовано 26 транспортных средств, из них три новых - они поступили в школьный автопарк в июле 2020 года.

Евгения Шевцова