Открыта регистрация площадок географического диктанта

| Фото: Географический диктант во ВКонтакте | Фото: Географический диктант во ВКонтакте

Стартовала регистрация площадок Географического диктанта-2020.

Как сообщают организаторы, в качестве площадки могут выступать образовательные, научные, общественные организации, региональные отделения Русского географического общества.

Для регистрации необходимо заполнить заявку в личном кабинете после регистрации на официальном сайте диктанта. После прохождения регистрации заявку проверит модератор на предмет корректности и, в случае отсутствия замечаний, опубликует ее на сайте акции.

Регистрация продлится до 10 ноября.