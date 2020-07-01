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Открыта регистрация площадок географического диктанта

Общество, 18:18 30 июля 2020

Географический диктант во ВКонтакте | Фото: Географический диктант во ВКонтакте

Стартовала регистрация площадок Географического диктанта-2020.

Как сообщают организаторы, в качестве площадки могут выступать образовательные, научные, общественные организации, региональные отделения Русского географического общества.

Для регистрации необходимо заполнить заявку в личном кабинете после регистрации на официальном сайте диктанта. После прохождения регистрации заявку проверит модератор на предмет корректности и, в случае отсутствия замечаний, опубликует ее на сайте акции.

Регистрация продлится до 10 ноября.

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# географический диктант

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