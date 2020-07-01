Александр Моор выступил с законодательной инициативой о поддержке многодетных семей

Проект закона, позволяющий многодетным семьям обменять непригодный земельный участок под ИЖС, внес на рассмотрение депутатам Тюменской областной думы глава региона Александр Моор.

В своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, Instagram губернатор подчеркнул, что документ разработан благодаря письмам жителей и комментариям в соцсетях.

"Проект закона позволит исправить ситуацию с затопляемыми или подтопляемыми земельными участками, которые были выделены многодетным семьям. Раньше участок можно было поменять в течение пяти лет. После принятия закона многодетные семьи получат право на замену участка независимо от того, когда он был получен", - пояснил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что многодетные семьи должны с уверенностью смотреть в будущее и выразил надежду, что областные депутаты одобрят его инициативу по снятию временного ценза.

Добавим, что ранее Александр Моор анонсировал прямую линию с жителями Тюменской области, вопросы можно оставить в комментариях в социальных сетях.

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