Полуфинал WorldSkills Russia в Тюменской области пройдет дистанционно

| Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Полуфинал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится в Тюменской области с 1 по 20 августа. Как сообщают организаторы, в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие переведено в дистанционно-очный формат.

Участники не будут покидать своих регионов: соревновательные площадки организуют в каждом из них. Мастерство участников эксперты будут оценивать в онлайн-режиме, для этого налажена система видеонаблюдения и онлайн-трансляции.

| Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Тюменская команда примет участие в 15 компетенциях: "Сварочные технологии", "Электромонтаж", "Парикмахерское искусство", "Технология моды", "Поварское дело" и других, две из них — среди юниоров: "Предпринимательство", "Физическая культура, спорт и фитнес".

Кроме того, в Тюмени будет организован Центр управления соревнованиями по компетенции "Медицинский и социальный уход". Эксперты в онлайн-формате будут оценивать мастерство всех участников этого направления.

| Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Фото: «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Финал VIII Национального чемпионата состоится в сентябре, он также будет проходить дистанционно.