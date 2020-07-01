Тренеры ждут тюменцев на двадцати шести площадках

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ежедневно на 26 площадках города проводят спортивные занятия разной направленности. Среди них общая физподготовка, танцы, растяжка, бокс, фитнес, игровые и другие направления, сообщает администрация Тюмени.

"На тренировках на свежем воздухе вы сможете не только получить заряд бодрости. Мы вместе потянем все тело. Вы знаете, что растяжка полезна для всего организма. Это не только шпагаты, но и работа спины и шеи. Чтобы наше тело "задышало", – говорит тренер Ольга Толмачева.

Проект #Спортивныйзаряд дает возможность изучить различные направления спорта. Тренировки проходят ежедневно в разных частях города. Полное расписание всех площадок здесь.