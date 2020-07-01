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Молодой селянин отправился в колонию за пьяную езду

Происшествия, 15:09 31 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель пос. Новотарманский Тюменского района, в третий раз севший за руль пьяным, на 10 месяцев отправится в колонию-поселение, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 июня у села Салаирки инспектор ДПС остановил ВАЗ-21093 без регистрационного знака. У 21-летнего водителя имелись явные признаки опьянения, от освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

В 2018 году молодой человек привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение дважды. Кроме того, он был условно осужден за кражу. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил прав.

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# пьяная езда , суд , уголовное дело

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