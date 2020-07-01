Экопатруль приступил к ревизии в Тюмени

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Исполнение тюменскими предпринимателями требований федерального законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами проверят экологические патрули. Пилотный проект запущен по инициативе регионального оператора. На первом этапе масштабная работа затронет организации и компании, находящиеся в областном центре, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Всвязи с введением в регионе режима повышенной готовности в марте 2020 года многие юридические лица и индивидуальные предприниматели вынуждены были приостановить свою деятельность. Тогда регоператор поддержал оказавшийся в сложной ситуации бизнес и приостановил начисления юридическим лицам на время вынужденного простоя за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По мере стабилизации ситуации в регионе компании возобновляют свою деятельность и продолжают работу в штатном режиме, уведомляя необходимые службы о начале работы. Однако есть и такие, кто предпочел промолчать, складируя свои отходы на общедоступных контейнерных площадках.

"Цель проекта – составить перечень помещений, размещенных в офисных зданиях, многоквартирных домах и отдельно стоящих нежилых объектах. В результате будет сформирован максимально подробный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность. Параллельно мы обновим реестр так называемых частных контейнерных площадок. Работа в этом направлении велась и до старта реформы и продолжается сейчас. Нужно понимать, что процесс ликвидации и образования новых предприятий цикличный", – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Работа экологических патрулей позволит контролировать не только соблюдение стандартов качества оказываемой услуги региональным оператором и возчиков ТКО, но и сформировать максимально актуальную базу потребителей и контейнерных площадок в регионе.

Все организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от форм собственности, обязаны соблюдать условия по охране окружающей среды. Поэтому региональный оператор призывает ответственно относиться к экологии и своевременно заключать договор на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также самостоятельно передавать сведения о своей компании. Сейчас в реестре регоператора числится более 7 тыс. тюменских организаций, заключивших договор на оказание коммунальной услуги.