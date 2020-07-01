Предприниматели региона рассказали о работе в кризис

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Инвестагентство Тюменской области подготовило 100 инвестиционных предложений, чтобы помочь потенциальным и действующим предпринимателям подобрать актуальную идею для открытия бизнеса на селе. Тюменский район привлекает организаторов тепличного комплекса, убойного цеха, фермы, кафе, производителей картона и переработчиков овощей.

По мнению советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой, 2020 год не просто изменил мир, но и сломал стереотипы. Например, о том, что на селе много не заработаешь, а перспективы открывает только город.

"Я с радостью отмечаю: тюменские предприниматели осознали, что при грамотном выборе идеи и анализе рынка, бизнес на селе не только окупается, но и приносит доход не меньше городского. А еще дает возможность полностью изменить свою жизнь и привычки, трудиться в комфорте, вдали от шума и суеты", – считает она.

Такую цель ставили Алёна и Алексей Вороновы из с. Червишево, когда создавали семейный бизнес много лет назад. Супругов не останавливали трудности, они активно развивали свое предприятие "Рыбное подворье", наращивали торговый оборот и осваивали тогда совершенно новое для себя дело – разведение форели и стерляди. Ситуация с коронавирусом подстегнула работать еще усерднее.

"Кто работает, тот в любое время не пропадет, – считает Алёна Воронова. –Плакаться на то, что мы живем в селе и нас пандемия как-то подкосила, не буду. Сначала было страшновато, когда все закрыли, потом жизнь взяла свое, расставила по местам. На самом деле на селе работать не сложнее, нас все знают, не вижу особых трудностей. У нас коллектив небольшой, дети вошли в бизнес и помогают, у них большие планы на развитие предприятия. Мы сами ответственны за свой бизнес, поэтому помощи от кого-то не ждем. Кто хочет работать, тому не помешают никакие препятствия".

Период пандемии внес свои коррективы в предпринимательскую деятельность, рассказал заместитель главы Тюменского района Сергей Ивченко.

"Часть магазинов до сих пор закрыта, для бизнеса это тяжело и сложно. Те предприниматели, кто занимался продуктами, особо и не почувствовали веяния времени. А кто-то вовремя сориентировался и нашел выход в сложившейся ситуации – например, открыл онлайн-направление. Понятно, что экономика – вещь взаимосвязанная, если одному контрагенту плохо, то трудности скажутся и на другом. Так что общее напряжение чувствуется, но это не паника и ужас", - сказал он.

Как объяснил Сергей Пульников, директор агрофирмы "Русич", крупного производителя иван-чая в Тюменской области, их ниша во время пандемии упала по сбыту раз в десять.

"Мы производим продукты среднего и выше среднего ценового сегмента, потому что они натуральные и органические, – отметил он. – Но сейчас спрос на качественный продукт упал, все ищут что-то дешевле, а соответственно, и менее качественное. В результате этот бизнес очень пострадал. Нам нужны средства "длинные", дешевые и достаточные для того, чтобы сохранить бизнес и еще развиваться при этом. Поэтому ищем разные возможности, придумываем другие проекты, чтобы возмещать убытки".

Один из таких проектов компании – строительство мини-фабрик – партнеров по производству листового и ферментированного иван-чая и инновационной сушке трав, ягод, грибов, фруктов и овощей на 30–40 рабочих мест.

Новые пути развития пришлось искать и производственному предприятию "Ландис", которое, стало первым резидентом зоны экономического развития, созданной в индустриальном парке "Боровский". "Ландис" открыло цех по производству мороженого, которое производится исключительно из натурального сырья местных производителей и пользуется высоким спросом. В адрес производителя поступают заявки о поставках мороженого на зарубежные рынки, в перспективе компания планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай.

"В режиме самоизоляции люди стали меньше покупать мороженое, частично мы это компенсировали созданием онлайн-доставки, – рассказывает директор ООО "Ландис" Андрей Пензин. – Доставка стала популярной, потому что у нас есть хорошие предложения. Впрочем, идея появилась раньше, а вот попробовали именно в режиме самоизоляции и поняли, что в будущем доставка увеличит продажи".

О росте продаж и выручки во время самоизоляции заявила предприниматель Ирина Катерушина, компания которой производит более 20 видов сыров. По словам Ирины Катерушиной, ее компания не попала под ОКВЭД, как пострадавшая от пандемии, но налоговую нагрузку им снизили. Кризис подтолкнул к изменениям. "Мы работаем третий год, только начали выходить в плюс и собираемся увеличивать объемы производства, – говорит предприниматель. – Открыли сырную лавку и гастробар "Сырник" в поселке Луговое, который пока не работал из-за пандемии , а в режиме сырной лавки расширили ассортимент продукции, запустили сайт, организовали службу доставки, собираемся открывать магазин в Тюмени, потому что очень большой спрос на нашу продукцию".

Видеть плюсы в экономических перипетиях старается руководитель ООО "Прованс Групп" Татьяна Овсянкина. Ее компания по переработке плодоовощных культур была открыта на территории индустриального парка "Боровский" в ноябре 2019 года. "По-моему, кризис – это время возможностей, они всегда есть, просто их нужно найти, оценить и реализовать, – отмечает Татьяна Витальевна. – Мы обратили внимание на онлайн, организовали возможность доставки продукции покупателям напрямую и будем в дальнейшем развивать эту услугу".

Активный предприниматель не стала сидеть сложа руки и составила пакет предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, направила его губернатору Тюменской области и надеется, что ее мнение будет услышано.