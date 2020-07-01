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Тюменцев приглашают на речную прогулку с вокал-группой Sunrise

Общество, 17:32 31 июля 2020

Тюменское концертно-театральное объединение (архив) | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение (архив)

Музыкальный вечер с вокал-группой Sunrise пройдет на борту теплохода 2 августа, сообщает пресс-служба ТКТО. Коллектив даст два концерта в 20 часов и 21 час 15 минут.

В репертуар ансамбля входят вокальные аранжировки сочинений a'capella Чайковского, Баха, Моцарта, Дебюсси, Брамса, произведения отечественной и зарубежной песенной классики.

Вокал-группа Sunrise начала свое существование в 1997 году под руководством композитора и аранжировщика Натальи Гультяевой. Коллектив удостоен званий лауреатов всероссийских и международных конкурсов и представляет Тюменскую область на различных творческих мероприятиях международного уровня.

Sunrise выступал на одних площадках с Ларисой Долиной, Леонидом Агутиным, Анжеликой Варум, Валерием Сюткиным, Львом Лещенко, Еленой Воробей, Илоной Броневицкой, Алексеем Глызиным, а также с ансамблем "Поющие сердца", квартетом "Секрет", Ленинградским диксилендом. Музыканты гастролировали по Золотому кольцу России, городам Поволжья, Урала и Сибири.

Стоимость билета составляет 950 рублей, спецпредложение для пары — 1 тыс. 600 рублей. Справки по телефону: 8-902-855-44-91. Приобрести билеты можно по ссылке.

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# концерт , музыка , отдых

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