Двадцать один экспонат восстановили участники тюменской "Школы реставратора"

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

21 экспонат отреставрировали участники ежегодного проекта “Школа реставратора” в Тюмени с 20 по 31 июля, сообщает Областной поисковый центр.

В проекте Тюменского областного поискового центра, направленном на восстановление предметов с мест боев Великой Отечественной войны, принимали участие 20 бойцов поисковых отрядов и учащихся тюменских школ.

В рамках программы "Школы реставратора" были организованы теоретические занятия, лекции и практическая работа. Специалисты поискового центра провели лекции по обмундированию и вооружению Красной Армии, видам и способам реставрации, инструктажи по работе с инструментом. После изучения теории каждый реставратор выбрал предмет для восстановления, изучил его характеристики и составил паспорт реставрации с планом работ.

Практическая реставрационная работа проходила в течение недели. Участники "Школы реставратора" на практике применяли методы механической и химической очистки, покраски, консервации. В результате работы юным реставраторам удалось подготовить 21 экспонат: винт от самолета ЛаГГ-3, траншейный перископ, стальной нагрудник, полевой коммутатор, бинокль, подсумки из кожи, кружки, каски, пуговицы, ножницы, монеты. В заключительный день проекта участники презентовали подготовленные экспонаты и передали их на хранение в Музей истории поискового движения Тюменской области.

Проект "Школа реставратора" впервые тюменские поисковики провели его в 2015 году. Организаторами проекта выступают Тюменская региональная общественная организация "Областной Поисковый Центр" и "Дворец творчества и спорта "Пионер" при поддержке администрации города в рамках программы "Отряды мэра".