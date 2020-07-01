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Тюменская "Музейляндия" запускает онлайн-проект для детей

Общество, 18:05 31 июля 2020

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Каникулярный онлайн-проект "Музейный сезон" запускает детский центр "Музейляндия" в Тюмени с 10 августа, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

По словам организаторов, участников проекта, нацеленного для детей от семи до 12 лет, ждут интерактивная зарядка, мастер-классы, фотоквест, изготовление своего собственного талисмана и многое другое.

"Ребята познакомятся с Хранителями музейных тайн, выполнят миссии и пополнят волшебную шкатулку, которую смастерят своими руками", — рассказали в Музейном комплексе.

Проект продлится по 14 августа. Он будет проходить в официальном сообществе музея во ВКонтакте. Количество мест ограничено. Чтобы записаться на участие, необходимо написать сообщение в сообществе музейного комплекса.

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# дети , музей , Музейный комплекс им , Словцова , творчество

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