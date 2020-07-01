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"#Бабушки особого назначения" показали себя в спартакиаде

Спорт, 18:38 31 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

40 серебряных волонтеров приняли участие в первой онлайн-спартакиаде проекта "#Бабушки особого назначения" в Тюмени, сообщает областной геронтологический центр.

Волонтеры разделились на четыре команды: "Оптимисты", "Звезда", "Прорыв" и "Соколы". В течение недели участницам предстояло пройти три этапа соревнований.

В рамках теоретического тура их ждал тест с вопросами по семи сферам безопасности. Затем навыки бабушек по оказанию первой помощи проверил врач скорой медицинской помощи высшей категории Олег Нестеров. А в конце пожилые тюменки отработали базовые приемы самообороны под руководством инструктора центра "Крав-Мага Тюмень" Алексея Макарова.

По итогам спартакиады победу одержала команда "Прорыв". Призеров наградят ценными призами и подарками. А главное, как отмечают организаторы онлайн-спартакиады, спецотряд 55+ продолжит активную волонтерскую работу и будет транслировать знания о личной безопасности сверстникам.

"Мы очень рады, что, даже несмотря на действующий режим самоизоляции, нам удалось принять участие в онлайн-спартакиаде. "#Бабушки особого назначения" еще раз доказали высокий уровень своих знаний и продемонстрировали отличную практическую подготовку. Теперь будем продолжать добровольческую деятельность, в том числе и в виртуальном формате", ― прокомментировали участницы.

Напомним, социальный проект "#Бабушки особого назначения" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

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# пенсионеры , пожилые люди , проекты , фонд президентских грантов

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