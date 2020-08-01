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Автокросс на грузовиках может состояться в Тюмени осенью

Общество, 11:39 01 августа 2020

Фотоархив Тюменской региональной федерации автомобильного спорта

Всероссийское соревнование по грузовому автокроссу пройдет на трассе "Силкин Лог" в Тюмени 24-25 октября.

"В прошлом году мы собрали около 17 тысяч человек", - сообщил заместитель председателя областной федерации автоспорта Владимир Соколов.

Сейчас организаторы заняты поиском спонсоров.

"Некоторым спортсменам мы компенсируем дорогу суммой до 100 тысяч рублей. Для них мы заказываем специальную фуру, на нее могут поместиться не более двух грузовых машин", - уточнил он.

Организаторы надеются на снятие ограничений в проведении массовых мероприятий, пишет "Тюменская область сегодня".

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