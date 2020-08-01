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Тюменцы могут пройти обучение в "Школе наставников"

Общество, 18:37 01 августа 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Образовательный интенсив "Школа наставников" состоится в Тюменской области с 14 по 19 сентября.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Проект "Школа наставников" реализуют Агентство стратегических инициатив, кружковое движение НТИ и фонд "Сколково", пишет "Тюменская область сегодня".

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