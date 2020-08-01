Футболисты "Тюмени" откроют сезон матчем с клубом "Зенит-Ижевск"

| Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте

Согласован календарь соревнований в четвертой группе ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. 5 августа тюменцы начнут сезон выездным матчем Бетсити Кубка России против "Зенита-Ижевска", сообщает тюменский футбольный клуб.

Затем тюменских спортсменов ждет еще одна гостевая игра - 10 августа в первенстве страны против "Лады" из Димитровграда.

На субботу, 15 августа, запланирован первый домашний матч "Тюмени". Во втором туре первенства России сибиряки на своем поле примут "Ладу-Тольятти".

До конца 2020 года тюменцы в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ проведут еще шесть домашних матчей. На стадион "Геолог" осенью приедут "Челябинск" (20 сентября), "КАМАЗ" из Набережных Челнов (8 октября), нижегородская "Волна" (13 октября), "Оренбург-2" (25 октября), "Носта" из Новотроицка (31 октября) и пермская "Звезда" (10 ноября).

В случае успеха в Ижевске, в 2020 году "Тюмень" может провести еще несколько домашних кубковых матчей. В том числе с командами ФНЛ и премьер-лиги.