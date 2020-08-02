  • 2 августа 20202.08.2020воскресенье
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Росгвардейцы в Тюмени упражнялись в стрельбе

Общество, 12:14 02 августа 2020

пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации | Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Учебно-методический сбор пулеметчиков спецподразделений Росгвардии состоялся в Тюмени. Сотрудники два дня совершенствовали навыки стрельбы с различных дистанций, усложняя упражнения элементами физической и психологической нагрузки, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии.

Сбор проходил на специализированном полигоне в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Бойцы спецподразделений обменялись профессиональным опытом и детально разобрали различные ситуации, возникающие при выполнении служебно-боевых задач.

пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации | Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Одно из упражнений курса стрельб 2020 года - стрельба непрерывными очередями по групповым целям с переносом огня по фронту и в глубину. В этом упражнении пулеметчику необходимо в ограниченное время поразить мишени в каждой из трех групп целей, расположенных на дальности 80, 90 и 100 метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 02.08.2020В Тюменской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч
12:54 02.08.2020Пожарный надзор навестил многодетные семьи в Аромашево
12:40 02.08.2020Девяносто случаев COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области
12:14 02.08.2020Росгвардейцы в Тюмени упражнялись в стрельбе