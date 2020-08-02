Росгвардейцы в Тюмени упражнялись в стрельбе

| Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации | Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Учебно-методический сбор пулеметчиков спецподразделений Росгвардии состоялся в Тюмени. Сотрудники два дня совершенствовали навыки стрельбы с различных дистанций, усложняя упражнения элементами физической и психологической нагрузки, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии.

Сбор проходил на специализированном полигоне в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Бойцы спецподразделений обменялись профессиональным опытом и детально разобрали различные ситуации, возникающие при выполнении служебно-боевых задач.

| Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации | Фото: пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Одно из упражнений курса стрельб 2020 года - стрельба непрерывными очередями по групповым целям с переносом огня по фронту и в глубину. В этом упражнении пулеметчику необходимо в ограниченное время поразить мишени в каждой из трех групп целей, расположенных на дальности 80, 90 и 100 метров.