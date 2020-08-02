В Тюмени подготовили выставку-презентацию о святителе Филофее

Выставку-презентацию "Слово о святителе Филофее" подготовили сотрудники Литературно-краеведческого центра, сообщает Централизованная городская библиотечная система Тюмени.

В 2020 году со дня рождения знаменитого просветителя, Митрополита Сибирского и Тобольского Филофея (Лещинского) исполняется 370 лет. На посту митрополита Филофей Лещинский учредил в Тобольске первую архиерейскую школу, расширил Софийский собор, а в самом соборе создал резной иконостас и основал первый церковный хор из сосланных в Сибирь казаков.

При нем в городе действовал первый любительский театр, началось строительство каменного комплекса тюменского Свято-Троицкого монастыря, издание книг для распространения христианской культуры.

За 25-летний период пребывания Филофея в сане митрополита количество церквей в Сибири возросло со 160 до 448, в строительстве тридцать седьмой из них он принимал личное участие. Позже, будучи уже монахом, он вел миссионерскую работу среди малых народов севера Западной Сибири, проповедовал православие. Умер Филофей Лещинский в Тюмени, в Свято-Троицком монастыре, где и был похоронен.

Посмотреть выставку.