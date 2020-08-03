Сорок одно обращение поступило в службу бизнес-омбудсмена за июль

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

41 обращение поступило в службу Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области в июле, из них 26 - устные, 15 - письменные. Все вопросы связаны с пандемией коронавируса.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"Из 41 обращения большинство касается вопросов, связанных с пандемией, изменением налогового законодательства, а также вопросы проведения проверок органами контроля и надзора", - отметила она.

В июле службой уполномоченного по правам предпринимателей проведено три мероприятия по видео-конференц-связи: семинар с УФНС России по Тюменской области; совещание с представителями органов власти, банковского сектора и предпринимательского сообщества по теме: "Актуальные вопросы реализации мер поддержки бизнеса"; рабочая встреча совместно с управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и представителями наиболее крупного ресторанного бизнеса Тюменской области.

Подписаны соглашения о взаимодействии с Уральским главным управлением Центрального банка РФ и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москва Татьяной Минеевой.

Лариса Невидайло приняла участие в VIII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле.

"Проведено рабочее совещание с губернатором Тюменской области и представителями предприятий общественного питания, по вопросу возможности возобновления деятельности предприятий с учетом выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорит она.

15 июля определенным бизнес-категориям предоставлена возможность подать заявление на получение субсидии на профилактику и дезинфекцию. 20 июля вступил в силу Федеральный закон "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции".

21 июля принят в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового кодекса РФ и ст. 2 ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающий переходный период по УСН при превышении лимитов по выручке и численности сотрудников.

Анжела Лебедева