#Тюменскоелето объединило более одиннадцати тысяч школьников

| Фото: Городской департамент по спорту и молодежной политике во ВКонтакте | Фото: Городской департамент по спорту и молодежной политике во ВКонтакте

Более 11 тыс. тюменских школьников в возрасте от 6 до 17 лет стали участниками проекта #Тюменскоелето в июле 2020 года, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ежедневно, кроме воскресенья, ребята посещали досуговые площадки и получали там заветные трофеи - "мили", обозначенные определенным цветом в зависимости от дня посещения площадки.

В первую неделю августа юных тюменцев ждет очередной калейдоскоп интересных мероприятий. 3 августа ребята отправятся в путешествие в #Городмолодыхи и поучаствуют в веселых стартах, спортивном квесте и мастер-классах.

4 августа любителей подвижных игр ждет #СпортивнаяТюмень, 5 августа пройдет #Тюменькреативная, 6 августа - #ИнтеллектуальнаяТюмень, 7 августа - #Безопасныйгород, 8 августа - #КультурнаяТюмень.

С графиком работы площадок можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень-наш дом" в разделе "Лето", а также в группе городского департамента по спорту и молодежной политике ВКонтакте.