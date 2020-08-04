Психологическую поддержку оказывают тюменцам в центре "Родные люди"

| Фото: АНО «Центр «Третий возраст» во ВКонтакте | Фото: АНО «Центр «Третий возраст» во ВКонтакте

Получить помощь квалифицированного психолога могут тюменцы в консультативном центре поддержки семейного ухода "Родные люди". Он работает на базе регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст", сообщает областной департамент социального развития.

В рамках работы центра доступна услуга грамотной психологической поддержки, а также и индивидуальные выезды специалистов по уходу на дом. Они могут обучить граждан, ухаживающих за маломобильными пожилыми людьми, базовым навыкам ухода и продемонстрировать инновационные приспособления, кратно облегчающие выполнение ежедневных процедур.

Полгода назад посещать консультативный центр "Родные люди" начала тюменка Ольга Адольфовна. Она общалась с медицинским психологом, оказывающим поддержку родственникам маломобильных пожилых людей. Встречи с психологом помогли женщине решить многие "острые" моменты в коммуникации с мамой.

"Одна из основных сложностей, с которой приходится столкнуться, ухаживая за близким человеком, - это конфликты в общении. Бывает, до него действительно невозможно достучаться, что-то ему объяснить, уговорить. Из-за этого многие попадают в ситуацию, когда приходится оправдываться за свои действия и слова. Психологически это очень трудно выдерживать", - говорит Ольга Адольфовна. Уже три года она регулярно обращается за помощью в АНО Центр "Третий возраст" - специалисты помогают ей в уходе за пожилой мамой.

Ранее проект "Родные люди" стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на получение субсидии из бюджета Тюменской области.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения ближайших встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" (ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20).