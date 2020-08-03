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Тюменцы сняли социальный ролик "Остановись"

Общество, 15:53 03 августа 2020

скриншот из социальной рекламы "Остановись" | Фото: скриншот из социальной рекламы "Остановись"

Социальный ролик "Остановись", в которой затрагивается тема инцидентов на воде, сняли тюменцы и выложили в сеть.

Над созданием мини-фильма, продолжительность которого составляет чуть более двух минут, работали медианаставники тюменского социального проекта "Шанс". Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", в конце апреля была запущена новая реализация направления "Шанс: медианаставник", в рамках которого участники проекта занялись созданием и дистрибуцией креативного контента на социальную тематику.

Социальный ролик "Остановись" на тему безопасного поведения подростков на водоемах стал первым медиапродуктом. "За начало купального сезона в 2020 году в Тюменской области утонули 18 человек. Шесть из них — дети", — говорится в конце видео. Авторы социальной рекламы напоминают о безопасности, просят соблюдать меры предосторожности на воде.

В рамках проекта, реализуемого с использованием предоставленной Фондом президентского гранта поддержки, до конца августа будут выпущены еще три онлайн-продукта на разные социальные темы.

"В этом году остро встали проблемы ДТП с участием детей и несчастные случаи на воде. Сотрудничество ведомств по работе с детьми и творческого кластера помогают создать актуальный контент, который несет высокий социальный эффект", — поделилась исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

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# безопасность на воде , дети , молодежь , подростки , социальная реклама

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