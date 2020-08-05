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Стартовал сбор вопросов к общероссийскому родительскому собранию

Общество, 08:11 05 августа 2020

Министерство просвещения РФ | Фото: Министерство просвещения РФ

Сбор вопросов к общероссийскому родительскому собранию с министром просвещения продлится до 22 августа, сообщает ведомство.

Ежегодное мероприятие, во время которого министр просвещения Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей школьников, состоится 28 августа. Общение с главой ведомства пройдет в формате диалога с прямыми включениями из разных регионов страны.

Вопросы министру просвещения можно направить через специальный сервис на сайте Минпросвещения России, а также оставить на сайте Национальной родительской ассоциации.

Благодаря онлайн-трансляции за общероссийским родительским собранием можно будет следить из любой точки мира.

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# образование

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