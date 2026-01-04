  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Тюменцы после праздников чаще перепродают косметику и парфюмерию

Общество, 14:48 04 января 2026

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы после праздников чаще всего перепродают косметику и парфюмерию. По данным экспертов "Авито", в прошлом году продажи косметики выросли на 40%, средств для волос — на 67%, парфюмерии — на 49%, пишет tmn.aif.ru.

Специалисты уверены, что в Тюмени и в этом году будет наблюдаться схожая тенденция. Также после праздников пользователи часто перепродают ювелирные украшения, бижутерию и часы – прирост на 42%.

Растут продажи и в сегменте электроники, при этом в том году чаще всего пользователи выставляли фототехнику, планшеты и электронные книги.

Помимо этого, в январе 2025 года пользователи перепродавали одежду, обувь и аксессуары, которые не подошли по размеру или стилю.

﻿
