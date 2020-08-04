Две трудовые смены "Отрядов мэра" пройдут в Тюмени в августе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Онлайн-запись на четвертую смену "Отрядов мэра" откроется 6 августа в 10 часов на сайте отряды-мэра.рф. Короткая пятидневная смена пройдет с 19 по 25 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

5 августа стартует третья смена, которая будет длиться до 18 августа. Получить трудовой опыт смогут 900 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет. Как и на предыдущих сменах, большинство рабочих мест организовано на открытом воздухе. Подростки работают с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором.

Большинство мест на заключительную смену распределено между образовательными учреждениями – школами, гимназиями, детско-юношескими центрами и спортивными школами. Через онлайн-запись будет трудоустроено всего около 10% ребят.

Прием документов будет осуществляться только один день – 10 августа. К моменту трудоустройства на руках должен быть весь комплект документов.