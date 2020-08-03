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Автокинотеатр откроют в Тобольске

Общество, 16:26 03 августа 2020

департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Автокинотеатр откроют в Тобольске 7 августа в 22 часа 45 минут. Весь август каждую пятницу можно будет наслаждаться фильмами на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Как сообщает городской департамент по культуре и туризму, автором идеи просмотра кино под открытым небом выступил кинотеатр "Апельсинема". Посмотреть фильмы можно будет бесплатно, находясь в своем автомобиле. Информация о киносеансах будет размещена в группе кинотеатра во ВКонтакте.

"Социальный проект - автокинотеатр - стал возможен при поддержке ТРЦ "Жемчужина Сибири" и кинотеатра "Апельсинема". Партнерами проекта выступили: медиаплощадка "Тобольск МероПриятный" и сеть бургерных в Тюменской области "Тесла Бургер"", - рассказали в департаменте.

Открытие социального проекта "Автокинопоказ" начнется 7 августа в 22 часа 45 минут. В 23 часа - начало российской комедии "Мужчина с гарантией". В главных ролях: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Дмитрий Нагиев.

Анжела Лебедева

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# автомобиль , кино , Тобольск

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