Автокинотеатр откроют в Тобольске

| Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Автокинотеатр откроют в Тобольске 7 августа в 22 часа 45 минут. Весь август каждую пятницу можно будет наслаждаться фильмами на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Как сообщает городской департамент по культуре и туризму, автором идеи просмотра кино под открытым небом выступил кинотеатр "Апельсинема". Посмотреть фильмы можно будет бесплатно, находясь в своем автомобиле. Информация о киносеансах будет размещена в группе кинотеатра во ВКонтакте.

"Социальный проект - автокинотеатр - стал возможен при поддержке ТРЦ "Жемчужина Сибири" и кинотеатра "Апельсинема". Партнерами проекта выступили: медиаплощадка "Тобольск МероПриятный" и сеть бургерных в Тюменской области "Тесла Бургер"", - рассказали в департаменте.

Открытие социального проекта "Автокинопоказ" начнется 7 августа в 22 часа 45 минут. В 23 часа - начало российской комедии "Мужчина с гарантией". В главных ролях: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Дмитрий Нагиев.

Анжела Лебедева