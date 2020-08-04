  • 4 августа 20204.08.2020вторник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам объяснили, как распознать мошенников

Общество, 15:09 04 августа 2020

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Памятку для потребителей с описанием часто встречающихся случаев мошенничества, в том числе, новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор.

"Если вы получили СМС о переводе, которого не совершали, позвоните в банк по официальному номеру (указанному на карте), не стоит возвращать деньги самостоятельно. Не нужно сообщать никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС, данные банковских карт. Если звонивший диктует действия по телефону или в чате, стоит прервать разговор. Работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС", - рассказали сотрудники ведомства.

Необходимо быть крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях. Если друг или родственник просят срочно перевести деньги, особенно другому человеку, лучше перезвонить человеку по тому номеру, который сохранен у вас в записной книжке.

Лучше отказаться от сомнительных предложений заработать деньги или участвовать в успешном проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за работу.

Необходимо проверять информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных благотворительных организаций, также проверять на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инфографика , мошенничество , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 04.08.2020Тюменцам объяснили, как распознать мошенников
14:47 04.08.2020Запущен проект по составлению цифрового резюме
14:36 04.08.2020Тюменский детский ансамбль участвует в финале всероссийского фестиваля
14:25 04.08.2020В России отменили уведомления о приеме на работу иностранных студентов