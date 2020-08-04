Тюменцам объяснили, как распознать мошенников

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Памятку для потребителей с описанием часто встречающихся случаев мошенничества, в том числе, новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор.

"Если вы получили СМС о переводе, которого не совершали, позвоните в банк по официальному номеру (указанному на карте), не стоит возвращать деньги самостоятельно. Не нужно сообщать никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС, данные банковских карт. Если звонивший диктует действия по телефону или в чате, стоит прервать разговор. Работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС", - рассказали сотрудники ведомства.

Необходимо быть крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях. Если друг или родственник просят срочно перевести деньги, особенно другому человеку, лучше перезвонить человеку по тому номеру, который сохранен у вас в записной книжке.

Лучше отказаться от сомнительных предложений заработать деньги или участвовать в успешном проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за работу.

Необходимо проверять информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных благотворительных организаций, также проверять на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки.