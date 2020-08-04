Тюменцев предупредили о сильной жаре
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Сильная жара ожидается на юге Тюменской области с 4 по 5 августа. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов и выше, сообщает Единый центр оперативного реагирования.
Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. "В связи с сильной жарой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, ДТП, увеличения количества пожаров и случаев теплового поражения людей. Будьте осторожны", — рассказали в ЕЦОР.