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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупредили о сильной жаре

Происшествия, 13:08 04 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильная жара ожидается на юге Тюменской области с 4 по 5 августа. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов и выше, сообщает Единый центр оперативного реагирования.

Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. "В связи с сильной жарой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, ДТП, увеличения количества пожаров и случаев теплового поражения людей. Будьте осторожны", — рассказали в ЕЦОР.

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# Единый центр оперативного реагирования , погода , предупреждение

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