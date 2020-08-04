Проекты тюменских НКО в сфере культуры получили бюджетную поддержку

| Фото: фестиваль хореографических спектаклей SOMA во ВКонтакте | Фото: фестиваль хореографических спектаклей SOMA во ВКонтакте

Три проекта получили гранты из регионального бюджета на реализацию по итогам заседания конкурсной комиссии регионального департамента культуры.

Заседание в режиме видео-конференц-связи прошло 31 июля. По оценке конкурсной комиссией определены проекты-победители: международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA, АНО "Хореографическая мастерская Александры Балецкой"; торжественное мероприятие, посвященное 108 годовщине со дня рождения В.И. Муравленко, Тюменский областной общественный Фонд имени Виктора Ивановича Муравленко; развивающая игра для подростков "КультСтрим", АНО "Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству "Грин-Ландия".

Всего в 2020 году департамент культуры Тюменской области планирует поддержать не менее 18 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержку уже получили 16 проектов.

Открыт прием заявок еще на два конкурса среди СОНКО: "Сохранение и развитие национальных фольклорных традиций в Тюменской области, приобщение детей и молодежи к традициям народной культуры"; "Укрепление городской идентичности жителей Тюмени, развитие и поддержка движения "Волонтеры культуры"", сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.