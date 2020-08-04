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В Викулово завершилась первая смена оборонно-спортивного лагеря

Общество, 19:34 04 августа 2020

vikulovo.admtyumen.ru

15 юношей прошли подготовку на первой профильной смене оборонно-спортивного лагеря "Ратники" в Викуловском районе.

Лагерь организован на базе детско-юношеской спортивной школы "Спринт". По информации специалиста по работе с молодежью Юлии Григоровой, в программу вошли занятия по строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, уроки по биологической и радиохимической безопасности. Также юноши учились оказывать первую медицинскую помощь.

Присоединились к работе лагеря и волонтеры Победы: они провели патриотическую игру "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда. Маршалы Победы" и Всероссийский исторической квест "На Берлин!".

По окончании смены курсанты сдали контрольные нормативы. В беге на 100 м и метании гранаты лучшим оказался Роман Шорохов, в стрельбе из пневматической винтовки - Дмитрий Капутревский. Курсант Вадим Микин показал лучший результат сразу в трех дисциплинах: подтягивании на высокой перекладине, беге на 200 м и сборке-разборке автомата. Все ребята награждены грамотами и памятными подарками.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , детский летний отдых , патриотическое воспитание

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