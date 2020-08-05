ТЭО: тюменцы путают тлеющую золу и мусор

| Фото: "Тюменское экологическое объединение" | Фото: "Тюменское экологическое объединение"

Антирейтинг муниципалитетов, где местные жители не могут запомнить, что можно и нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, составил региональный оператор "Тюменское экологическое объединение".

Так, жители Тюменского района забывают, что категорически запрещено размещать в баках тлеющую золу, непотушенные окурки, воспламеняющиеся жидкости. С начала года здесь произошло 12 возгораний на площадках для сбора отходов.

На втором месте печальной статистики – областной центр. Не подлежат восстановлению 10 емкостей. 2 августа сгорел один из двух новых контейнеров, который совсем недавно установили на ул. Жданова. Ровно месяц назад контейнеры поставили взамен вышедших из строя баков из-за неправильной эксплуатации.

Третьими по числу нарушений стали жители Ишимского района. Они устроили девять пожаров на своих контейнерных площадках.

Всего с начала 2020 года в Тюменской области зафиксировано возгорание 40 контейнеров. Чаще всего это происходит летом. После возгорания емкости, как правило, уже невозможно восстановить и использовать. Все факты передаются в правоохранительные органы. Виновникам предстоит не только возместить расходы, но и грозит наказание в соответствии с административным, а иногда и уголовным законодательством.