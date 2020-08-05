Участникам "Большой перемены" расскажут о медицинских профессиях

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Неделя "Лаборатория здоровья", посвященная медицине, стартовала в рамках конкурса для школьников "Большая перемена". В течение нескольких дней участники ознакомятся с медицинскими профессиями, историями известных специалистов в этой области, а также с перспективными направлениями исследований, сообщает Росмолодежь.

Спикеры поделятся особенностями работы в перспективных направлениях, таких, как молекулярная биология и генетика. Старшеклассники смогут в прямом эфире задать вопросы врачам, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса.

5 августа участников "Большой перемены" ждет тематический день от Госкорпорации "Росатом", который будет включать в себя лекции, мастер-классы и челленджи.

6 августа школьники смогут пройти онлайн-тест по сомнологии, узнать истории врачей с мировым именем и принять участие в праздничном флешмобе "Врачи мира за мир! А ты?!".

7 августа в прямом эфире доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета имени Н.И. Пирогова Андрей Продеус проведет лекцию "Скрытые опасности: какими болезнями болеют современные люди".

8 августа участники конкурса смогут узнать, почему люди выбирают профессию врача в рамках онлайн-лектория, который проведет главный врач Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Алексей Свет.

9 августа состоится онлайн-лекторий "Герои нашего времени", в котором примут участие представители НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В конкурсе участвуют более миллиона учеников 8-10 классов из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.