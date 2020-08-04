Тюменские пожарные спасли собаку из глубокой ямы

| Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменские огнеборцы спасли собаку, упавшую в глубокий котлован на ул. Шишкова, 4 августа.

Животное заметила одна из жительниц дома №84. Собака все глубже увязала в жиже на дне ямы.

После вызова от неравнодушной тюменки на место приехали сотрудники 40-й пожарно-спасательной части. "Боец спустился по штурмовой лестнице, затем надел на собаку свой поясной ремень. К ремню подцепили веревку. Двое пожарных, находившихся наверху, подняли животное", — рассказал о спасательной операции командир отделения пожарно-спасательной части №40 Рустам Сафаров.

Оказавшись на земле, собака убежала.