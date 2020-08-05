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Иностранцев приглашают на обзорную экскурсию по Тюмени

Общество, 11:19 05 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выпускница ТюмГУ Анастасия Лукьянова в качестве дипломной работы спроектировала обзорную экскурсию по Тюмени для иностранцев. Экскурсия длится полтора часа и позволяет узнать жизнь города в разные исторические периоды, включая современность. Текст экскурсии построен с учетом национальных и лингвистических особенностей туристов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В Тюменскую область приезжает около 50 тысяч иностранных туристов в год. Конечно, 2020 год внес свои коррективы: пандемия приостановила путешествия по всему миру. Но стоит использовать этот период для переосмысления и подготовки к новым встречам, – рассказала Анастасия Лукьянова. – Современный туристический рынок в настоящее время нуждается в совершенно ином подходе в плане организации экскурсионной деятельности. Туроператор непременно должен иметь в виду, что каждый турист меняется, он разный, потому туры должны быть исключительными и дифференцированными".

По проекту, экскурсия будет обзорной и пешеходной. В нее включены 10 объектов. Анастасия Лукьянова собрала портфель экскурсовода с фото перспектив улиц Тюмени в разные периоды времени, деревянного моста через Туру, набережной Туры в конце 19 века, изображения личностей, которые упоминаются в ходе экскурсии.

По мнению сотрудников кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимство ТюмГУ, созданный проект обзорной экскурсии может стать хорошим и конкурентоспособным продуктом на туристском рынке.

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# туристы , экскурсия

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