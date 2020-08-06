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От тюменцев ждут заявки на Всероссийский форум молодых семей

Общество, 08:10 06 августа 2020

www.mos.ru

Подача заявок на участие во Всероссийском форуме молодых семей продолжается. Прошли регистрацию первые 180 человек. Форум пройдет с 12 по 19 сентября, сообщают организаторы.

Программа состоит из двух ключевых треков: личностный и социальный. Личностный трек предназначен для молодых супругов, нацеленных на познания себя и каждого члена своей семьи по отдельности. Принять участие в нем могут молодые семьи в возрасте от 14 до 35 лет.

Социальный трек разработан для руководителей или участников сообществ молодых семей. Здесь будут раскрыты вопросы о формировании сообществ молодых семей, законодательные аспекты деятельности молодых семей, роли НКО в современном мире. Регистрация на социальный трек доступна лицам от 18 лет.

Посетители онлайн-платформы смогут ознакомиться с программой общеобразовательного трека без регистрации.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте форума, а также в АИС "Молодежь России".

В рамках Всероссийского форума молодых семей пройдет грантовый конкурс молодежных инициатив. Участники форума – граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет – могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов.

Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 23 часов 59 минут 6 сентября. Рекомендуемый срок реализации проектов – октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года.

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# молодые семьи , форум

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