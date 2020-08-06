Семейное видео можно направить на конкурс "МЫ"

| Фото: Ноль плюс во ВКонтакте | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте

Семьи Тюменской области могут направить видео на Всероссийский конкурс видеороликов "МЫ". Заявки принимают до 31 августа.

Все желающие могут снять небольшое видео в номинациях: "Мы -семья!" - видеоролик о том, что любит ваша семья, традициях и ценностях, которые вас объединяют; "Наша малая Родина" - видеоролик о крае, городе, селе и достопримечательностях, важных для вашей семьи; "Наши питомцы" - какие они? Как они влияют на нас и меняют нас?; "Наш семейный мультфильм" - видеоролик в формате мультипликации о добре, счастье, радости и семье.

Количество работ от одного участника не ограничено. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.