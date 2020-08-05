Три предприятия Ялуторовского района ведут уборку ячменя

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ООО "Дружба Нива", АО "Приозёрное" и ООО "МСК" Ялуторовского района ведут уборку ячменя и гороха. На три недели раньше обычного началась страда в районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Хлеборобы ООО "МСК" - Мичуринской свиноводческой компании - поле в 100 га, засеянное ячменем планируют убрать за три дня. Общая посевная площадь предприятия составляет 2 тыс. 560 га. Из них 1,5 тыс. га — зерновые культуры, остальное — кормовые. Одновременно с уборкой зерновых в хозяйстве ведут заготовку кормов.

Пять единиц техники заняты в уборке — два комбайна "Акрос" и три тракторы "Беларусь". В 2020 г. автопарк хозяйства пополнился шестью тракторами, четырьмя телегами, кормоуборочным комбайном и косилкой. В планах руководства Мичуринской свиноводческой компании купить еще нескольких машин и агрегатов.