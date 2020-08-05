  • 5 августа 20205.08.2020среда
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три предприятия Ялуторовского района ведут уборку ячменя

Экономика, 15:54 05 августа 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

ООО "Дружба Нива", АО "Приозёрное" и ООО "МСК" Ялуторовского района ведут уборку ячменя и гороха. На три недели раньше обычного началась страда в районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Хлеборобы ООО "МСК" - Мичуринской свиноводческой компании - поле в 100 га, засеянное ячменем планируют убрать за три дня. Общая посевная площадь предприятия составляет 2 тыс. 560 га. Из них 1,5 тыс. га — зерновые культуры, остальное — кормовые. Одновременно с уборкой зерновых в хозяйстве ведут заготовку кормов.

Пять единиц техники заняты в уборке — два комбайна "Акрос" и три тракторы "Беларусь". В 2020 г. автопарк хозяйства пополнился шестью тракторами, четырьмя телегами, кормоуборочным комбайном и косилкой. В планах руководства Мичуринской свиноводческой компании купить еще нескольких машин и агрегатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 05.08.2020Три предприятия Ялуторовского района ведут уборку ячменя
14:04 05.08.2020На реконструкцию здания Ишимской больницы выделено 82 миллиона рублей
12:03 05.08.2020В залинейной части Ялуторовска провели капитальный ремонт дороги
10:24 05.08.2020Памятные монеты "Полярный волк" выпустил в обращение Центробанк