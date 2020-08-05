В Тобольске открыли современную площадку для выгула собак

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадку для выгула собак официально открыли после реконструкции в седьмом микрорайоне Тобольска.

Работы на объекте площадью около 800 кв. метров начались зимой 2020 года. Сейчас на площадке установлены современные снаряды для дрессировки. Все выполнено из прочных, всесезонных и безопасных материалов.

Символический ключ от площадки вручила руководитель кинологического клуба "Лидер" Наталья Желонина.

"Хочу выразить слова благодарности администрации города, которые нас услышали и вопрос строительства площадок для собак был поднят. Начали с реконструкции этой площадки. Теперь ждем дальнейших площадок в разных микрорайонах города. Хозяевам животных желаю бережно относится к площадке и прибираться за своими питомцами", - отметила она.

После торжественного открытия площадки воспитанники кинологического объединения "Лидер" продемонстрировали свои умения. Они прошли полосу препятствий и выполнили элементами общего курса дрессировки.

Евгений Новосёлов