В Тобольске открыли современную площадку для выгула собак
Площадку для выгула собак официально открыли после реконструкции в седьмом микрорайоне Тобольска.
Работы на объекте площадью около 800 кв. метров начались зимой 2020 года. Сейчас на площадке установлены современные снаряды для дрессировки. Все выполнено из прочных, всесезонных и безопасных материалов.
Символический ключ от площадки вручила руководитель кинологического клуба "Лидер" Наталья Желонина.
"Хочу выразить слова благодарности администрации города, которые нас услышали и вопрос строительства площадок для собак был поднят. Начали с реконструкции этой площадки. Теперь ждем дальнейших площадок в разных микрорайонах города. Хозяевам животных желаю бережно относится к площадке и прибираться за своими питомцами", - отметила она.
После торжественного открытия площадки воспитанники кинологического объединения "Лидер" продемонстрировали свои умения. Они прошли полосу препятствий и выполнили элементами общего курса дрессировки.
Евгений Новосёлов