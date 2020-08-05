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Трое жителей Заводоуковска похитили более тридцати рулонов сена

Происшествия, 17:43 05 августа 2020

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Троих мужчин, подозреваемых в краже сена, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель одного из местных предприятий, с поля которого неизвестные похитили 31 рулон сена. Сумма ущерба составила около 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых. Мужчины признались в содеянном и рассказали, что чужое сено вывозили на протяжении нескольких недель на УАЗе с прицепом. Похищенное использовали в личном хозяйстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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# Заводоуковск , кража , сено

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