Трое жителей Заводоуковска похитили более тридцати рулонов сена

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Троих мужчин, подозреваемых в краже сена, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель одного из местных предприятий, с поля которого неизвестные похитили 31 рулон сена. Сумма ущерба составила около 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых. Мужчины признались в содеянном и рассказали, что чужое сено вывозили на протяжении нескольких недель на УАЗе с прицепом. Похищенное использовали в личном хозяйстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.