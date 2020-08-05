Трое жителей Заводоуковска похитили более тридцати рулонов сена
| Фото: mcx.gov.ru
Троих мужчин, подозреваемых в краже сена, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В полицию обратился представитель одного из местных предприятий, с поля которого неизвестные похитили 31 рулон сена. Сумма ущерба составила около 25 тыс. рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых. Мужчины признались в содеянном и рассказали, что чужое сено вывозили на протяжении нескольких недель на УАЗе с прицепом. Похищенное использовали в личном хозяйстве.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.