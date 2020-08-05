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Кружок цветоводства открылся в тюменской исправительной колонии

Общество, 14:37 05 августа 2020

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Кружок цветоводства открылся на территории исправительной колонии № 2, сообщает УФСИН Тюменской области. Участники кружка выращивают цветы и декоративные кустарники.

Осужденные с удовольствием принимают участие в озеленении территории учреждения, в том числе территории общежитий, административной и промышленной зоны. Руководство учреждения уверено, что такие занятия развивают моральные, нравственные и духовные ценности.

Уже более 40 осужденных активно поддержали инициативу. По мнению психологов, флоротерапия поможет осужденным справиться с негативными эмоциональными состояниями, стрессами и депрессией.

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# УФСИН по Тюменской области , цветы

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