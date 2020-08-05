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Пять аспирантов ТюмГУ удостоились президентских стипендий для обучения за рубежом

Общество, 15:10 05 августа 2020

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Пять аспирантов ТюмГУ удостоены стипендий президента РФ для обучения за рубежом в 2020-2021 учебном году по итогам всероссийского конкурса. Они пройдут стажировки в ведущих научных центрах европейских стран, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Аспирант института биологии по профилю "Паразитология" и младший научный сотрудник исследовательской группы биологии векторов Института X-BIO Николай Анисимов поедет на стажировку в Университет ветеринарных и фармацевтических наук Брно (Чехия).

Аспирант Института социально-гуманитарных наук (профиль "Онтология и теория познания") Татьяна Давыдова направляется в Кельнский университет (Германия).

Аспирант и ассистент кафедры неорганической и физической химии Института химии Юрий Денисенко (профиль "Физическая химия") будет стажироваться в Германии в Гиссенском университете им. Юстуса Либиха.

Анна Саночкина из Института психологии и педагогики (профиль "Общая психология, психология личности, история психологии") поедет в Ноттингемский университет (Великобритания).

В Уппсальском университете в Швеции продолжит свою научно-исследовательскую работу Роман Хузяхметов из Финансово-экономического института (профиль "Экономическая социология и демография").

Всего в 2020 году призерами стали 40 студентов и 60 аспирантов со всей России.

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# обучение , стипендия президента РФ , студенты

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