Конференция по проектным практикам в гражданском образовании стартует в октябре

moyastrana.ru moyastrana.ru

Принять участие во II Международной педагогической конференции "Проектные практики в области гражданского образования" приглашают представителей Тюменской области. Мероприятие пройдет в режиме онлайн 6 октября 2020 года .

В программе конференции лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодежи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Заявок ждут от ученых, специалистов региональных и муниципальных органов управления образованием и молодежной политикой, представителей молодежных некоммерческих организаций, педагогов, авторов молодежных социальных проектов и членов их проектных команд, а также лиц, ведущих научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодежи.

По итогам конференции будет подготовлен электронный сборник материалов. Публикация материалов в издаваемом сборнике является бесплатной, но идет на конкурсной основе.

Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений (тексты публикаций в электронном сборнике материалов) принимаются не позднее 7 сентября 2020 года.

Для участия нужно заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке, направить отсканированную копию заявки и согласия на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой "Заявка на конференцию".

Дополнительная информация – по ссылке, по телефонам +7 (903) 155-66-52, + 7 (903) 442-07-00 и адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru.

Дарья Казакова