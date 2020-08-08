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Викуловская молодежь может выиграть smart-часы в День физкультурника

Общество, 16:03 08 августа 2020

молодежная политика Викуловского района

Сыграть в онлайн-игру "Знатоки спорта" предлагают викуловской молодежи 13 августа. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника.

Участвовать могут ребята от 12 до 18 лет. Для этого нужно подать заявку организаторам до 11 августа. Игра будет включать задания на спортивную тему. Главная идея: заинтересовать молодежь спортом и популяризировать здоровый образ жизни. Результаты опубликуют в этот же день в социальных сетях.

Победитель онлайн-игры получит диплом и smart-часы. Призеров наградят дипломами и ценными призами, остальные участники получат благодарности и спортивный инвентарь на выбор.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , День физкультурника , молодежная политика

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