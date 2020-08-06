Бизнес-инкубатор тюменского технопарка пополнился новыми проектами

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Итоги третьего в 2020 году экспертного совета подвели в тюменском технопарке. Из девяти представленных проектов семь успешно прошли защиту и получили статус резидентов. Предприниматели и изобретатели представили разработки в области медицины, новых материалов и конструкций, приборостроения и IT, в том числе с использованием нейросетевых технологий и проектов в области управления на основе цифровых двойников, сообщает пресс-служба тюменского технопарка.

Проект, предложенный компанией "Импульс", стал одним из запоминающихся. Конечным продуктом компании являются 3D-аудиофильмы. Пока компания не имеет конкурентов ни в России, ни за рубежом.

По словам одного из создателей проекта Артема Васнева, надевая наушники и слушая 3D-сериалы, человек полностью погружается в атмосферу произведения и может ощутить себя на месте героя.

"Как известно, за слух и эмоции отвечает один и тот же отдел мозга. Мы решили воспользоваться этим фактом и нашли кратчайший путь к чувствам и фантазиям нашей аудитории. Мы даем слушателю окружение, созданное звуками, а его мозг с помощью фантазии сам достраивает визуальную и осязательную картину", - пояснил он.

Команда проекта уже успешно сотрудничает с "Литрес", готовится выйти на англоязычный рынок, и ищет пути для разработки собственного мобильного приложения.

Технологию добычи и переработки сапропеля представила компания "Геоспецстрой". Благодаря инновационной технологии, в разработке которой наряду с производственниками участвовали сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН и Государственного аграрного университета Северного Зауралья, предприятию удалось получить пастообразный сапропель. При этом на протяжении всего цикла производства сырье не взаимодействует с внешней средой, максимально сохраняя полезные потребительские свойства.

Новая технология переработки и упаковки сапропеля позволяет осуществлять поставку продукта в круглогодичном режиме не только промышленным, но и конечным потребителям.

Компания является ведущим предприятием, осуществляющим добычу и переработку сапропеля в России. Продукты компании поставляются в Ставропольский и Краснодарский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Тюменский сапропель используется в медицине, сельском хозяйстве, а также в процессе благоустройства городских территорий и рекультивации земель на объектах ТЭК.